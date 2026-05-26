Rifiuti niente più eco-isola a Pontedecimo | ecco perché i lavori già partiti sono saltati

I lavori per l’installazione di un’eco-isola interrata in via di Caschifellone a Pontedecimo sono stati interrotti. Il Comune ha deciso di fermare i lavori a causa di un imprevisto che avrebbe potuto prolungare i tempi di realizzazione, compromettendo il rispetto delle scadenze del Pnrr. Le opere erano già state avviate, ma sono state sospese senza indicare se e quando riprenderanno.

Niente più isola interrata per la raccolta dei rifiuti in via di Caschifellone a Pontedecimo. Il Comune getta la spugna a causa di un imprevisto durante i lavori che rischiava di allungare di molto il cronoprogramma, legato alle tempistiche del Pnrr.A chiedere lumi in consiglio comunale è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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