Nella città di Milano sono stati resi noti alcuni nomi di calciatori di Serie A coinvolti in un’indagine legata a escort, anche se nessuno di loro risulta indagato. Nei documenti della Procura, più di 60 nomi sono stati menzionati come parole chiave, senza che siano stati aperti procedimenti a carico di queste persone. La diffusione di queste liste ha attirato l’attenzione su una vicenda che riguarda anche l’universo del calcio professionistico.

Un presunto giro di sfruttamento della prostituzione che ruoterebbe attorno ai locali della movida milanese e a una società di promozione di eventi. È questo il cuore dell’inchiesta della Procura di Milano che ha portato a 4 persone agli arresti domiciliari e che sta scuotendo il mondo del calcio, in particolare della Serie A. Al centro degli accertamenti, condotti dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, figurerebbero decine di nomi eccellenti, citati negli atti perché nominati nelle chat analizzate ma – è bene ribadirlo – non indagati. I nomi dei calciatori come "parole chiave" nelle indagini Le intercettazioni...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Escort a Milano, perché sono saltati fuori alcuni nomi dei calciatori di Serie A anche se non sono indagati

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