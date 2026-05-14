Lavoro paura della guerra e fiducia a zero | ecco perché gli studenti non credono più ai partiti ma votano per le idee

Da open.online 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, molti studenti manifestano una crescente sfiducia nei confronti dei partiti politici, preferendo invece sostenere idee e proposte concrete. La paura per il futuro lavorativo e le tensioni legate alla possibilità di un conflitto armato alimentano questo sentimento di insoddisfazione, mentre l’assenza di ascolto da parte delle istituzioni contribuisce a rafforzare la distanza tra le giovani generazioni e il mondo politico. Questi dati riflettono un clima di disillusione e di ricerca di alternative più concrete.

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C’è un silenzio assordante che avvolge le istituzioni quando si tratta di ascoltare le nuove generazioni, e i numeri lo confermano. Secondo l’ultimo report del Forum Disuguaglianze e Diversità, condotto su 3mila studenti tra i 17 e i 19 anni, l’ 81,5% dei giovani è convinto che la propria voce non conti nulla nel panorama nazionale. Si tratta di un dato che descrive una frustrazione diffusa e un abisso democratico perché, rispetto alla media dei coetanei nell’Unione europea, la sensazione di irrilevanza in Italia è superiore di ben 40 punti percentuali. Questa percezione di invisibilità spiega molto più dell’astensionismo il motivo per cui il rapporto tra i giovani e il potere si stia trasformando in un divorzio silenzioso.🔗 Leggi su Open.online

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