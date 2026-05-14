Lavoro paura della guerra e fiducia a zero | ecco perché gli studenti non credono più ai partiti ma votano per le idee

Negli ultimi tempi, molti studenti manifestano una crescente sfiducia nei confronti dei partiti politici, preferendo invece sostenere idee e proposte concrete. La paura per il futuro lavorativo e le tensioni legate alla possibilità di un conflitto armato alimentano questo sentimento di insoddisfazione, mentre l’assenza di ascolto da parte delle istituzioni contribuisce a rafforzare la distanza tra le giovani generazioni e il mondo politico. Questi dati riflettono un clima di disillusione e di ricerca di alternative più concrete.

C’è un silenzio assordante che avvolge le istituzioni quando si tratta di ascoltare le nuove generazioni, e i numeri lo confermano. Secondo l’ultimo report del Forum Disuguaglianze e Diversità, condotto su 3mila studenti tra i 17 e i 19 anni, l’ 81,5% dei giovani è convinto che la propria voce non conti nulla nel panorama nazionale. Si tratta di un dato che descrive una frustrazione diffusa e un abisso democratico perché, rispetto alla media dei coetanei nell’Unione europea, la sensazione di irrilevanza in Italia è superiore di ben 40 punti percentuali. Questa percezione di invisibilità spiega molto più dell’astensionismo il motivo per cui il rapporto tra i giovani e il potere si stia trasformando in un divorzio silenzioso.🔗 Leggi su Open.online

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