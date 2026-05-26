Rievocazione storica del combattimento di Calmasino del 1848
Calmasino si appresta a organizzare una rievocazione storica del combattimento del 1848, evento legato al Risorgimento italiano. L’evento prevede rappresentazioni e ricostruzioni di scene della battaglia, coinvolgendo attori e volontari. La manifestazione si terrà nel centro storico e durerà un giorno. L’obiettivo è riproporre le vicende storiche di quell’epoca attraverso scene ricostruite e attività didattiche aperte al pubblico.
Calmasino si prepara a fare un salto indietro nel tempo per rivivere una delle pagine più significative del Risorgimento italiano. Sabato 30 e domenica 31 maggio il territorio ospiterà la rievocazione storica del combattimento di Calmasino del 1848, un grande evento tra memoria, spettacolo e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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