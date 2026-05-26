Rievocazione storica del combattimento di Calmasino del 1848

Notizia in breve

Calmasino si appresta a organizzare una rievocazione storica del combattimento del 1848, evento legato al Risorgimento italiano. L’evento prevede rappresentazioni e ricostruzioni di scene della battaglia, coinvolgendo attori e volontari. La manifestazione si terrà nel centro storico e durerà un giorno. L’obiettivo è riproporre le vicende storiche di quell’epoca attraverso scene ricostruite e attività didattiche aperte al pubblico.