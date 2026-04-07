Rievocazione storica del circuito dell' Ardenza lo show delle auto d' epoca a Livorno l' 11 e 12 aprile | il programma

L'11 e il 12 aprile si svolgerà l'ottava edizione della rievocazione del Circuito dell'Ardenza a Livorno. L'evento ripropone la storica gara del 1937, quella del Gran Premio d'Italia che, per la prima volta, si disputò al di fuori del circuito di Monza, spostandosi nella città toscana. La manifestazione prevede una mostra di auto d'epoca e diverse attività legate alla storia delle corse automobilistiche.

L'ottava edizione del Circuito dell'Ardenza, rievocazione automobilistica della storica gara del 12 settembre 1937 che per la prima volta nella storia del Gran Premio d'Italia lasciò il circuito di Monza per esser disputato a Livorno, si terrà il l'11 e il 12 aprile. Organizzato dal Topolino Club di Livorno, gli equipaggi si troveranno davanti all'hotel Granduca nel pomeriggio del 10 aprile per le verifiche tecniche del caso. I partecipanti avranno occasione, così come negli anni scorsi, di ammirare le bellezze della provincia livornese durante i vari percorsi con la manifestazione che si chiuderò con la serata di gala al prestigioso Yacht Club della città di mare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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