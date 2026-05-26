Riecco ' Cunz Gargano Food Fest' a Rignano Garganico | con Sud Folk Aprés La Classe e Matrioska
Dal 29 al 31 maggio 2026, il borgo più piccolo del promontorio ospiterà la quarta edizione del Cunz Gargano Food Fest. L'evento trasformerà il centro storico in un laboratorio diffuso, dedicato alle eccellenze e ai sapori locali. Sul palco si esibiranno gruppi musicali come Sud Folk, Aprés La Classe e Matrioska, portando musica dal vivo durante le giornate della festa.
Tutto pronto per la quarta edizione del CUNZ! Gargano Food Fest. Dal 29 al 31 maggio 2026, il borgo più piccolo del promontorio si trasformerà in un grande laboratorio diffuso a cielo aperto, celebrando l'autenticità e le eccellenze del territorio. Forte del successo degli anni passati, che hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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