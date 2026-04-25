Da Rignano Garganico è partito il terzo Cammino di Primavera 2026 organizzato da Gargano Sacro. Il percorso si estende per circa 120 chilometri, con l’obiettivo di arrivare a Vieste il 2 maggio. I partecipanti affrontano un cammino a piedi attraverso i paesaggi del Gargano, seguendo un itinerario che si svolge lungo diverse tappe. La manifestazione coinvolge appassionati di trekking e persone interessate a scoprire il territorio.

120 chilometri a piedi per raggiungere Vieste il 2 maggio. Lungo il cammino una residenza artistica itinerante con 4 incontri con le comunità dedicati alla musica e alla Poesia, come respiro naturale. Il cammino di primavera ripropone l’intero itinerario di Gargano Sacro in sette tappe, con partenza il 26 aprile 2026 da Rignano Garganico e arrivo il 2 maggio a Vieste. Da quest’anno anche con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano, il cammino di primavera è anteprima della XXII edizione di FestambienteSud, che andrà in scena tra Gargano e Valle d’Itria dal 10 luglio al 3 agosto prossimi. La tematica culturale...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al via da Rignano Garganico il terzo Cammino di Primavera 2026 di Gargano Sacro

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