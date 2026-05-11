Scossa di terremoto sul Gargano | l' epicentro a Rignano Garganico

Da foggiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, è stata registrata una leggera scossa di terremoto nella provincia di Foggia, con epicentro a Rignano Garganico. L’evento sismico è stato avvertito da alcuni residenti, ma non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di routine per verificare eventuali conseguenze sul territorio.

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Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, in provincia di Foggia. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno rilevato l'evento alle ore 15.11. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato con epicentro a 12 km a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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