Scossa di terremoto sul Gargano | l' epicentro a Rignano Garganico
Nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, è stata registrata una leggera scossa di terremoto nella provincia di Foggia, con epicentro a Rignano Garganico. L’evento sismico è stato avvertito da alcuni residenti, ma non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di routine per verificare eventuali conseguenze sul territorio.
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, in provincia di Foggia. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno rilevato l'evento alle ore 15.11. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato con epicentro a 12 km a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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