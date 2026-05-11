Scossa di terremoto sul Gargano | l' epicentro a Rignano Garganico

Nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, è stata registrata una leggera scossa di terremoto nella provincia di Foggia, con epicentro a Rignano Garganico. L’evento sismico è stato avvertito da alcuni residenti, ma non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di routine per verificare eventuali conseguenze sul territorio.

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