Ricerca parte il bando Aism Fism | 5 milioni per gli studi sulla sclerosi multipla

È stato aperto un bando da parte della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, affiliata all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per finanziare studi sulla malattia. Sono disponibili cinque milioni di euro destinati a progetti di ricerca. Il bando si rivolge a ricercatori e istituzioni che intendono approfondire vari aspetti della sclerosi multipla. La richiesta di finanziamento può essere presentata entro una data stabilita.

Aism con la sua Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism) apre il bando destinato al sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. Il bando, reso possibile anche grazie ai fondi del 5 per 1000, destina 5 milioni di euro a progetti di eccellenza che promettono di produrre un impatto reale sulla vita delle persone con sclerosi multipla, disturbi dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) e malattia associata agli anticorpi anti-Mog (Mogad). “La qualità della ricerca cresce ogni anno, ma le risorse non sono ancora sufficienti a sostenere tutte i progetti meritevoli. Investire nella ricerca significa investire nel futuro delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate: ogni progetto finanziato è un passo avanti concreto verso una migliore qualità di vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dalla vendita degli oggetti usati un aiuto concreto alla ricerca sulla sclerosi multipla: dal Lions Club Forlì Host oltre 4 mila euro per l'Aism

Salute, Ferrari (Aism): “Necessaria più informazione su sclerosi multipla”Un'attrice con sclerosi multipla ha sottolineato la necessità di aumentare l'informazione sulla malattia.

Temi più discussi: Inizia il Congresso FISM 2026: prevenire la malattia e la disabilità; Cure e diritti, Aism presenta l'Agenda 2030 della Sclerosi Multipla; A Roberta Magliozzi il Premio Rita Levi Montalcini nella ricerca; Congresso Aism e Fism: puntiamo su prevenzione della Sm e della disabilità.

Al via il bando Aism/Fism: 5 milioni alla ricerca sulla sclerosi multiplaAism con la sua Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism) apre il bando destinato al sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. Il bando, reso possibile anche grazie ai fondi del 5 per 1000, d ... ansa.it

Da FISM 5 Milioni di euro per la ricerca sulla sclerosi multipla, anche grazie al 5 x 1000 degli italianiAperto il nuovo bando FISM promosso dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla: i progetti di ricerca su Sm e patologie correlate possono essere presentati fino al 31 maggio 2024 E’ stato aperto ... disabili.com