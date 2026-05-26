Un uomo è stato arrestato ai domiciliari dopo un incidente che ha causato la morte di una persona. Il conducente del Suv, coinvolto nel sinistro, si trova ora sotto restrizioni. La notizia ha generato sgomento tra i cittadini, che si sono ritrovati a parlare di un evento improvviso e drammatico. La vicenda ha scosso la comunità, lasciando un senso di perdita e di tristezza diffusa.

Ci sono notizie che tagliano il respiro, che arrivano come un fulmine a ciel sereno e lasciano un’intera comunità nel dolore. La tragica e improvvisa scomparsa a 52 anni di Riccardo Battaglia, per tutti Bat, ha gettato un velo di profonda tristezza su Lugo e sul suo amato Rione de’ Brozzi. Un terribile incidente stradale, avvenuto domenica pomeriggio all’incrocio tra via Torrazza e via Crispi, nelle campagne al confine tra Lugo e Cotignola, ha visto un Suv Hyundai Tucson, condotto da un 43enne al cui fianco sedeva il padre, travolgere la moto con in sella Riccardo e la moglie (ora ricoverata in codice di media gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena), e ha spezzato una vita che proprio in questi ultimi anni aveva trovato una splendida stabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Riccardo, una grande perdita". Il conducente del Suv ai domiciliari

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