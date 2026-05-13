Durante i Mondiali di Formula Kite, Riccardo Pianosi ha compiuto una rimonta significativa, salendo nella top tre della classifica generale. Dopo aver registrato alcuni risultati deludenti nelle prime due tappe, l’atleta è riuscito a migliorare le sue prestazioni nelle prove successive, portandolo a una posizione più alta. La competizione continua con altre regate in programma nelle prossime giornate.

Dopo un paio di passi falsi che lo hanno affossato nella classifica provvisoria dopo le prime due giornate, Riccardo Pianosi trova finalmente continuità nel day-3 e sfrutta anche il gioco degli scarti per effettuare una grande rimonta ai Mondiali di Formula Kite 202 6, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico presso Viana do Castelo. Il fenomenale ventunenne marchigiano, campione europeo e iridato in carica, è risalito quest’oggi dall’undicesimo al terzo posto assoluto nella generale con 14 punti netti dopo aver registrato uno score di 3-1-1-1-2-2 nelle sei prove odierne della flotta blu. Un balzo favorito anche dal fatto di poter scartare dalla sua classifica la 15ma piazza della Race 2 e la quinta della regata inaugurale, oltre alla squalifica di ieri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Riccardo Pianosi inscena una grande rimonta e sale in top3 ai Mondiali di Formula Kite

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