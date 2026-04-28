A Bologna, un uomo di 69 anni è stato investito da un SUV e lasciato sul posto senza assistenza. Il conducente del veicolo si è allontanato immediatamente dopo l’incidente, ma è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato in una zona trafficata della città, causando preoccupazione tra i residenti. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi.

Un uomo investito e lasciato senza aiuto. Da Bologna la storia di una fuga dopo l’impatto aggrava un incidente già drammatico. Intanto, dopo l'arresto del conducente del Suv, la Procura prova a ricostruire ogni dettaglio Investimento e fuga: questi gli elementi della storia scioccante che arriva da Bologna lasciando tante domande e poche risposte. Un uomo è stato travolto e ucciso lungo una strada dell’Appennino senza riceveresoccorso. È successo nel tardo pomeriggio di ieri aCastel d’Aiano. Secondo le prime ricostruzioni, unSUVavrebbe investito un uomo che si trovava a piedi, per poiallontanarsi senza fermarsi. Alla guida uncittadino albaneseche i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo peromicidio stradale, omissione di soccorso e fuga.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bologna, travolge e uccide 69enne poi fugge: arrestato il conducente del SUV

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