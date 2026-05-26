Riccardo III a Terracina | il potere a pezzi

Notizia in breve

Uno spettacolo di Riccardo III si è svolto a Terracina, con la compagnia I Trovatori che ha portato in scena una versione rivisitata del testo shakespeariano. La rappresentazione ha coinvolto un cast di attori locali e si è tenuta nel teatro cittadino. La messa in scena ha durato circa due ore, con un pubblico numeroso presente in sala. Non ci sono state segnalazioni di disordini o problemi durante la rappresentazione.