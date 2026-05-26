Riccardo III a Terracina | il potere a pezzi
Uno spettacolo di Riccardo III si è svolto a Terracina, con la compagnia I Trovatori che ha portato in scena una versione rivisitata del testo shakespeariano. La rappresentazione ha coinvolto un cast di attori locali e si è tenuta nel teatro cittadino. La messa in scena ha durato circa due ore, con un pubblico numeroso presente in sala. Non ci sono state segnalazioni di disordini o problemi durante la rappresentazione.
Cosa: Messa in scena dello spettacolo Riccardo III. Il potere a pezzi, una rilettura shakespeariana a cura della compagnia I Trovatori.. Dove e Quando: Ex Convento di San Domenico a Terracina (LT), martedì 2 giugno 2026 alle ore 21:00.. Perché: Per assistere a un affascinante esperimento teatrale che fonde la satira tagliente della giullarata medievale con una profonda riflessione contemporanea sui meccanismi del potere.. Il fermento culturale del territorio laziale si arricchisce di una nuova, imperdibile tappa teatrale. Martedì 2 giugno, la splendida cornice dell’ex Convento di San Domenico a Terracina si prepara ad accogliere un evento di grande spessore performativo. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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