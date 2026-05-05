Teatro Donizetti | cala il sipario sulla Stagione di Prosa con Riccardo III

La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in programma nel principale teatro cittadino Riccardo III, capolavoro assoluto del teatro shakesperiano. A portarlo in scena sarà Maria Paiato, nei panni del protagonista, insieme a un nutrito gruppo di attori: Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo. Regia di Andrea Chiodi. Riduzione e adattamento di Angela Dematté. Scene di Guido Buganza. Costumi di Ilaria Ariemme.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si chiude con Maria Paiato nei panni di Riccardo III la stagione di Prosa del Teatro Donizetti: in scena dal 9 al 17 maggio. x.com

Si chiude con Maria Paiato nei panni di Riccardo III la stagione di Prosa del Teatro Donizetti: in scena dal 9 al 17 maggio. - facebook.com facebook