Riccardo III il male che nasce dall’infanzia

A Bergamo, una rappresentazione teatrale ispirata a Riccardo III apre uno sguardo sulla complessità del personaggio, evidenziando come il male possa sorgere dall’infanzia e dalle esperienze vissute. Le battute recitate pongono domande sulla natura dell’identità e sulla difficoltà di esprimersi autenticamente, mentre i versi riflettono il percorso di un uomo segnato da cicatrici e decisioni personali. La pièce si concentra su temi di potere, destino e introspezione.

Bergamo. “Cos’è un uomo, che cosa gli appartiene? Se non sé stesso, allora non ha niente Per dire le cose che davvero sente E non le parole di uno che si inginocchia La storia mostra che ho preso i miei colpi E l’ho fatto a modo mio”. I colpi del male, dati e ricevuti, che in un presente di omicidi traggono la propria origine in una mancanza dell’infanzia, sono quelli protagonisti di “Riccardo III”, spettacolo che chiude la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti, proposto sulla scena del principale teatro cittadino fino al 17 maggio. Uno spettacolo (una produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Nazionale di...🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Légendes de Normandie : Vikings, reliques et trésors cachés - Documentaire Mythes - AMP

Notizie correlate

Teatro Donizetti: cala il sipario sulla Stagione di Prosa con “Riccardo III”La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in...

Leggi anche: Katia Follesa, Patty Pravo, Riccardo III, Villaggio pugliese e bollicine: il week-end in città

Temi più discussi: Riccardo III o dell’irresistibile fascino del male; Teatro Donizetti: cala il sipario sulla Stagione di Prosa con Riccardo III; Riccardo III chiude la stagione di prosa al Donizetti: Maria Paiato protagonista della tragedia del potere; Riccardo III chiude la stagione di prosa al Donizetti di Bergamo.

Riccardo III o dell’irresistibile fascino del male #NordMilano24 #RiccardoIII #irresistibilefascinodelmale #culturaespettacolo #BreakingNews nordmilano24.it/2026/05/06/ric… x.com

Riccardo III, il male che nasce dall’infanziaApplausi meritati al Donizetti per la talentuosa interpretazione di Maria Paiato nei panni maschili del sovrano inglese narrato nella tragedia di Shakespeare, capace di unire il fascino del male ed un ... bergamonews.it

«Anche il male fa simpatia». Marchioni nei panni di Riccardo III nella rilettura dell’opera di Shakespeare, 4 date a Pesaro«Il male è. Non è una forma, non è uno zoppo. Non è un gobbo. Il male è vita. Il male è natura. Il male è divinità». Con queste parole Antonio Latella introduce il suo ultimo lavoro teatrale, Riccardo ... corriereadriatico.it