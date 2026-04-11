Sorpresi a smontare i cavi Enel arrestati due ladri professionisti di oro rosso

Due uomini sono stati arrestati mentre smontavano i cavi di rame di una cabina Enel. La polizia, intervenuta grazie a una segnalazione di cittadini, ha fermato i ladri, che sono stati trovati con attrezzi usati per il furto. L’episodio si è verificato in un’area isolata e i due sono stati portati in caserma. La ricerca di altri responsabili continua, mentre le forze dell’ordine rafforzano i controlli in zona.

Non si ferma la caccia ai ladri di rame da parte della polizia, grazie anche alla collaborazione dei cittadini che segnalano strani movimenti attorno alle cabine elettriche. L’ultimo blitz è scattato in via Montegrappa, dove due ladri "professionisti" di 39 e 41 anni sono stati colti in flagranza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Rapina 'lampo' a mano armata in un distributore di Massarosa, due ladri professionisti arrestatiEseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere a Massarosa (Lucca), che ha portato all’arresto di un 36enne italiano e di un cittadino... Furti di rame a Catania: arrestati due ladri professionisti dalla Polizia di StatoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati contro l’“oro rosso” Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per contrastare i furti... Argomenti più discussi: Roma, Ladri sorpresi in un capannone a smontare un'auto: arrestati dalla Polizia di stato; Ladri di rame all'ex sede Telecom di via Miglioli, i banditi vedono la polizia e tentano la fuga: arrestati; Sorpreso in sella a una bici rubata. Condannato; Sorpreso mentre smonta le canaline. Arrestato un altro ladro di rame. Roma, tre adolescenti sorpresi a smontare una Smart rubata: arrestatiMinorenni beccati a smontare i pezzi di una Smart rubata a Borghesiana: tre arresti e una denuncia. I carabinieri della stazione Tor Vergata hanno sorpreso due romani, di 17 e 16 anni, e un ragazzo ... affaritaliani.it #Cronaca Sanità: sorpresi con due pistole e munizioni. Arrestate tre persone dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook Arrestati a Bardolino due uomini sorpresi a tentare di rubare due e-bike. Recuperati i mezzi, strumenti da scasso sequestrati. Processo in corso. #lagodigarda #cronaca x.com