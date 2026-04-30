Ladri sorpresi con le valigie in mano | avevano appena rubato olio e vino nelle cantine di un condominio arrestati

Due individui sono stati arrestati dopo essere stati trovati con tre valigie piene di bottiglie di olio e vino, poco dopo aver svaligiato le cantine di un condominio. La polizia ha intercettato i sospetti mentre tentavano di allontanarsi dal luogo del furto, subito dopo aver compiuto il colpo. Gli agenti li hanno fermati e sequestrato la merce rubata, che sarà sottoposta a verifica.

Bologna, 30 aprile 2026 – Sorpresi mentre si allontanavano con tre valigie piene di bottiglie appena rubate. È finita con l’arresto la notte di due uomini accusati di furto in abitazione in concorso in zona Bolognina. In manette un 23enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne marocchino residente ad Alto Reno Terme. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di due persone sospette nei pressi delle cantine di un condominio in via Carlo Cignani. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, trovando gli accessi a due locali forzati, ma senza rintracciare subito i responsabili. Le ricerche sono proseguite nelle vie circostanti fino all’individuazione dei due uomini, fermati mentre si allontanavano con le valigie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri sorpresi con le valigie in mano: avevano appena rubato olio e vino nelle cantine di un condominio, arrestati Notizie correlate Matera, sorpresi nell'ascensore con l'oro appena rubato: arrestati due ladriFurto aggravato in abitazione e arresto in flagranza a Matera, dove due cittadini georgiani residenti nel cosentino sono stati fermati mentre... Perugia, incendio nelle cantine di un condominio a Ponte d’Oddi: evacuate temporaneamente le famiglieMomenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Perugia, nella frazione di Ponte d’Oddi, in via Saragat 9, dove intorno alle 13:30 si è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Condannato a 5 anni di carcere il ladro malmenato dai cittadini ad Arnad; La banda di ladri che ruba nelle scuole dell'Alessandrino; FURTI | Arrestati tre ladri all'Arcella, proprietario di casa nei guai per droga; Matera, sorpresi nell'ascensore con l'oro appena rubato: arrestati due ladri. Ladri sorpresi con le valigie in mano: avevano appena rubato olio e vino nelle cantine di un condominio, arrestatiCarabinieri in azione in via Cignani, alla Bolognina. Recuperata la refurtiva e restituita ai proprietari ... msn.com Matera, sorpresi nell'ascensore con l'oro appena rubato: arrestati due ladriDue cittadini georgiani arrestati a Matera per furto aggravato in abitazione: decisiva la segnalazione di un vicino e l'intervento della Polizia. virgilio.it Emergenza furti: ladri sorpresi durante raid https://ebx.sh/3JIcp4 - facebook.com facebook