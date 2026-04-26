La Reyer si sveglia tardi al Taliercio vince Milano 90-85

Nel match al Taliercio, la Reyer ha perso contro Olimpia Milano per 90-85, non riuscendo a completare una rimonta impegnativa. La partita si è giocata davanti a un pubblico pieno e ha visto un’ottima prestazione di RJ Cole, che ha segnato 29 punti. Nonostante l’impegno dei padroni di casa, i meneghini hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine, conquistando la vittoria.

La Reyer sfiora una rimonta epica, ma con questa Olimpia Milano non basta. In un Taliercio sold-out passano i meneghini per 90-85, nonostante una prova monstre di RJ Cole da 29 punti.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayMilano scava il vantaggio decisivo tra la fine del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Grande Reyer: vince a Schio 71-60, lo scudetto si gioca al TaliercioUn'Umana Reyer dominante in difesa supera Schio in trasferta per 71-60 nella prima gara delle finali scudetto (che si gioca al meglio delle tre... Il Mantova si sveglia tardi, al Barbera vince il Palermo: la salvezza rimane un affare complessoMantova, 4 marzo 2026 – Non basta un tenace finale al Mantova per tornare da Palermo con un risultato positivo.