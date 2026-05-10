La Reyer cade al Taliercio e chiude quarta Ai playoff ci sarà ancora Derthona

L'Umana Reyer ha perso l'ultima partita della stagione regolare al Taliercio contro la Bertram Derthona, che si è assicurata così la qualificazione ai playoff. La squadra veneziana si piazza al quarto posto in classifica e si prepara a affrontare la serie a partire dal 17 maggio. La sfida con Derthona chiude il cammino in campionato prima degli incontri decisivi a eliminazione diretta.

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L'Umana Reyer chiude la regular season con una sconfitta al Taliercio contro la Bertram Derthona, che sarà quindi la prossima avversaria ai play off, al via il 17 maggio. I piemontesi espugnano il Taliercio 75-78 rimontando un massimo svantaggion di -12 (60-48) a 9 minuti dalla fine, con un break.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La Reyer si sveglia tardi, al Taliercio vince Milano 90-85 Santa Rita chiude quarta e vola ai playoffTarantini Time QuotidianoMissione compiuta per la Santa Rita Taranto, che chiude la regular season al quarto posto e centra l’obiettivo stagionale,... Argomenti più discussi: La Vanoli chiude la stagione e la sua storia a Cremona cedendo alla Reyer 111-88. Il grazie dei tifosi al presidente Vanoli; BF 14^R: Interclub sbanca Plc, Casarsa cade a Montecchio; Vita facile per la Reyer Venezia nel PalaRadi di Cremona: gli highlights.