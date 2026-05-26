Un giovane è rimasto con il polpaccio infilzato in una ringhiera di un cancello, probabilmente cercando di superarlo. I vigili del fuoco sono intervenuti in ospedale per aiutare a estrarre un pezzo di ferro dalla gamba. L’incidente è avvenuto a Chianni, in provincia di Pisa, il 26 maggio 2026. Nessuna informazione su eventuali feriti o condizioni di salute del ragazzo.

Chianni (Pisa), 26 maggio 2026 – Un ragazzo è rimasto con un polpaccio infilzato in una lancia di un cancello, presumibilmente nel tentativo di scavalcarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato con cesoie idrauliche alcune parti di ringhiera, liberando il ragazzo dal resto delle recinzione, per poi affidare il ferito al personale sanitario del 118 giunto sul posto. Il ragazzo è stato aviotrasportato con Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze, dove personale del comando di Firenze dei vigili del fuoco ha proseguito l'intervento affiancando i medici nell'eventuale necessità di utilizzo delle loro attrezzature. Sul posto anche le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Resta col polpaccio trafitto nella ringhiera: anche i vigili del fuoco in ospedale per aiutare a estrarre un pezzo di ferro dalla gamba

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