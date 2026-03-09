Spazzatrice si ribalta in superstrada intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente

Alle 16:25, i Vigili del fuoco di San Casciano sono intervenuti a Barberino Val d’Elsa, lungo la superstrada Firenze Siena, al km 31, per un incidente che ha coinvolto una spazzatrice ribaltata. I soccorritori hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo. La spazzatrice si è ribaltata mentre percorreva la strada in direzione Siena.

Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto dell'autogru dal distaccamento di Firenze-ovest che ha operato con il personale sanitario per estrarre il conducente e ha garantito la sicurezza dello scenario. Disposto il momento restringimento della carreggiata sulla corsia di sorpasso, con inevitabile impatto sul traffico.

