Un bambino è rimasto gravemente ferito a una gamba dopo essersi infilzato una ferita mentre scavalcava una ringhiera nel giardino di casa, poco prima delle 18. La ferita è risultata grave e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

Chianni (Pisa), 25 maggio 2026 – Momenti di grande paura a Chianni. Un bambino si è ferito gravemente – poco prima delle ore 18 – dopo essersi infilzato una gamba mentre scavalca una ringhiera nel giardino di casa. Secondo quanto emerge, il piccolo è rimasto trafitto da una barra metallica e i soccorritori sono costretti a tagliare il ferro sul posto prima del trasferimento d’urgenza in elicottero. Il bambino è stato dunque trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici del pronto soccorso pediatrico anche se, per fortuna, il piccolo non pare in pericolo di vita.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino trafitto a una gamba mentre scavalca una ringhiera, è grave

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