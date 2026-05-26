Resta appeso alla cancellata con il polpaccio trafitto | liberato con le cesoie idrauliche dai vigili del fuoco

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è rimasto impigliato alla cancellata con il polpaccio trafitto. I vigili del fuoco sono intervenuti con le cesoie idrauliche per liberarlo. L’intervento è durato alcuni minuti, durante i quali sono stati evitati ulteriori danni. Dopo la liberazione, il ferito è stato consegnato al personale sanitario. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo da una posizione dolorosa e pericolosa. Ieri, 25 maggio, i vigili del fuoco hanno soccorso un giovane che è rimasto appeso all'apice di una ringhiera perimetrale, perché il suo polpaccio è stato trafitto da una lancia al vertice. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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