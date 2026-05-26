Resta appeso alla cancellata con il polpaccio trafitto | liberato con le cesoie idrauliche dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Un uomo è rimasto impigliato alla cancellata con il polpaccio trafitto. I vigili del fuoco sono intervenuti con le cesoie idrauliche per liberarlo. L’intervento è durato alcuni minuti, durante i quali sono stati evitati ulteriori danni. Dopo la liberazione, il ferito è stato consegnato al personale sanitario. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.