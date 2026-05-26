Resta appeso alla cancellata con il polpaccio trafitto | liberato con le cesoie idrauliche dai vigili del fuoco
Un uomo è rimasto impigliato alla cancellata con il polpaccio trafitto. I vigili del fuoco sono intervenuti con le cesoie idrauliche per liberarlo. L’intervento è durato alcuni minuti, durante i quali sono stati evitati ulteriori danni. Dopo la liberazione, il ferito è stato consegnato al personale sanitario. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo da una posizione dolorosa e pericolosa. Ieri, 25 maggio, i vigili del fuoco hanno soccorso un giovane che è rimasto appeso all'apice di una ringhiera perimetrale, perché il suo polpaccio è stato trafitto da una lancia al vertice. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Resta col polpaccio trafitto nella ringhiera: anche i vigili del fuoco in ospedale per aiutare a estrarre un pezzo di ferro dalla gambaUn giovane è rimasto con il polpaccio infilzato in una ringhiera di un cancello, probabilmente cercando di superarlo.
Finisce con l'auto in una scarpata. Liberato dai vigili del fuocoUn incidente stradale si è verificato in località Calbi, nei pressi di Gragnone, ad Arezzo.