Residenze d’arte | il workshop sul movimento

Arezzo sta portando avanti un workshop dedicato al movimento come parte del programma di residenze artistiche al Teatro. L’iniziativa si svolge nel periodo primaverile e coinvolge artisti e partecipanti che lavorano sul tema del movimento attraverso sessioni pratiche e incontri. L’obiettivo è sviluppare progetti artistici legati a questa tematica, con un focus sulla sperimentazione e l’interazione tra i partecipanti. L’attività si svolge nel contesto delle residenze dedicate all’arte e alla creatività.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Va avanti il programma primaverile delle residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’associazione culturale CapoTraveKilowatt: fino al 3 giugno, sono previste tante prove aperte al pubblico, 2 laboratori gratuiti e diverse occasioni di incontro con la comunità. Tappa a Sansepolcro per le compagnie artistiche vincitrici del bando Giovane Danza Italiana: il collettivo formato da Yoy Performing Arts Ivona e Tyche Michele Ifigenia e il gruppo guidato dal coreografo Vittorio Pagani, in residenza creativa in città, terranno due laboratori gratuiti al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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