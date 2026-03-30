Durante le festività di Pasqua e Pasquetta del 2026, diverse Residenze Sabaude in Piemonte hanno organizzato aperture straordinarie al pubblico. Queste residenze sono state accessibili in via eccezionale, permettendo ai visitatori di scoprire il patrimonio culturale e artistico della regione. L'iniziativa ha coinvolto più di una sede, offrendo un'occasione unica di visita durante il periodo festivo.

Per le festività di Pasqua e Pasquetta 2026, il patrimonio culturale del Piemonte si svela in tutto il suo splendore. Domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile, cittadini e turisti potranno approfittare di un ricco calendario di aperture straordinarie che spaziano dalle sontuose Residenze Sabaude alle suggestive aree archeologiche della regione. Un'occasione imperdibile per trascorrere le vacanze immersi nella storia e nell'architettura del territorio. La domenica di Pasqua coincide quest'anno con l'iniziativa nazionale #domenicalmuseo, che prevede l'ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali. A Torino, Palazzo Carignano sarà visitabile dalle 10. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Pasqua e Pasquetta tra arte e bellezza: le aperture straordinarie delle Residenze Sabaude in Piemonte

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