Dal 14 al 17 maggio, lungo le coste del Libano si svolge un evento che combina arte, floral design, workshop botanici, installazioni immersive, foraging e performance. Quattro giorni dedicati a progetti creativi e all’esplorazione della natura, in un momento in cui il Paese attraversa una crisi complessa. Nonostante le difficoltà, l’evento si propone come un segno di speranza e di rinascita per la comunità locale.

L a cronaca drammatica degli ultimi mesi in Libano, offusca la realtà di un Paese è in cerca di libertà, serenità e rinascita. In un Medio Oriente raccontato troppo spesso solo attraverso il conflitto, Batroun nei prossimi cinque giorni diventa il simbolo di un’altra narrazione possibile: quella di una comunità creativa che continua a immaginare, costruire e fiorire. Orticola 2024: un tuffo tra piante e fiori e giovani giardinieri X Leggi anche › Pierre Jarawan: il sogno di un Libano diverso Dopo il successo della prima edizione, Bolero Bloom torna negli spazi di Boléro Batroun, luogo poetico affacciato sul mare nel nord del Libano, diventato negli ultimi anni uno dei nuovi indirizzi simbolo della scena culturale mediterranea.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 14 al 17 maggio sul mare del Libano, quattro giorni tra arte, floral design, workshop botanici, installazioni immersive, foraging nella natura e performance. Come gesto di rinascita

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