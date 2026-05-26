Alle 21:15, presso il Palomar a San Giovanni Valdarno, si svolge l’evento “Repubblica 80”, che analizza il ruolo della televisione nella società e nella democrazia italiane dal 1950 ad oggi. L’incontro si concentra sul rapporto tra i mezzi di comunicazione di massa, il suffragio universale e i cambiamenti sociali avvenuti nel contesto storico nazionale. La discussione si svolge all’interno della Casa della Cultura e coinvolge relatori e pubblico interessati alla storia e all’evoluzione del sistema politico e mediatico.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Questa sera alle ore 21:15, presso il Palomar – Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno, si terrà l’incontro “Repubblica 80”, un appuntamento dedicato al rapporto tra televisione, società e democrazia nella storia italiana, dagli anni ’50 fino ai giorni nostri. Nel corso della serata verrà presentato il libro “La democrazia non è un talkshow”, saggio storico sulla televisione italiana scritto da Giandomenico Crapis e pubblicato da Baldini + Castoldi. Il volume affronta l’evoluzione del mezzo televisivo e il suo impatto sul dibattito pubblico e sulla costruzione dell’immaginario democratico del Paese. L’iniziativa si inserisce in un percorso di riflessione sul suffragio universale e sulla nascita della democrazia italiana, con particolare attenzione alle trasformazioni della comunicazione politica e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Repubblica 80”, a San Giovanni una serata su suffragio universale, democrazia e televisione

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