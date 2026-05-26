Rendicontazione progetti Pnrr Fornasini risponde | Sulle anticipazioni di cassa solo polemiche sterili

Notizia in breve

L’assessore al Bilancio ha risposto alle critiche del Partito democratico sulla gestione delle casse comunali, definendo le polemiche sulle anticipazioni di cassa come “sterili”. Ha aggiunto che la volontà di polemizzare su ogni dettaglio e di strumentalizzare le questioni finanziarie distrae dalla realtà dei fatti. La discussione riguarda le modalità di rendicontazione dei progetti Pnrr e le anticipazioni di cassa, senza ulteriori dettagli sui dati specifici o sulle cifre coinvolte.