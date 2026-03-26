PNRR scuola prorogato al 30 giugno 2026 il termine per la rendicontazione dei progetti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato al 30 giugno 2026 il termine per la rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al settore scuola. La decisione riguarda le scadenze per la presentazione delle documentazioni relative agli interventi finanziati, aggiornando le date precedentemente stabilite.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato le scadenze per la rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con una nota dell’Unità di missione PNRR, firmata dalla direttrice generale Simona Montesarchio e indirizzata alle istituzioni scolastiche beneficiarie, viene fissato un nuovo termine unico per l’invio della documentazione finale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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