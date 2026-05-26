Il responsabile del marketing di Renault ha annunciato che la nuova Twingo elettrica sta superando le stime di vendita. La vettura ha ottenuto risultati superiori alle previsioni, con un’accoglienza positiva sul mercato. Durante il prossimo Salone di Parigi, l’azienda presenterà ulteriori novità per il marchio. La Twingo si è affermata come un modello di successo, mentre l’azienda si prepara a svelare nuovi sviluppi nel settore.

Arnaud Belloni, responsabile del marketing globale di Renault, ha rivelato lunedì 25 maggio 2026 che il successo della nuova Twingo elettrica sta superando le previsioni iniziali, aprendo al contempo la strada a nuovi sviluppi per il marchio durante il prossimo Salone di Parigi. La strategia della casa francese si sta consolidando grazie a una gestione diversificata dei motori, capace di rispondere sia alla domanda di elettrico puro nei paesi del Nord Europa, sia alle necessità di modelli ibridi e GPL in mercati come l’Italia e la Spagna. Secondo quanto emerge dalle recenti analisi aziendali, la Twingo elettrica da 20 mila euro sta registrando vendite superiori persino a quelle della Renault 5 nei mercati di Francia e Germania, senza però sottrarre clienti ai modelli già esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renault: la nuova Twingo batte la R5, a Parigi attende una sorpresa

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