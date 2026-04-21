Una gamma pratica e versatile la nuova Renault Twingo E-Tech è pensata per te

La nuova Renault Twingo E-Tech si presenta come un’auto pratica e versatile, disponibile in due versioni chiamate Evolution e Techno. Sono presenti anche numerosi accessori che permettono di personalizzarla o aggiungere funzionalità. La vettura è pensata per offrire una soluzione semplice e funzionale, con un modello unico che si adatta a diverse esigenze grazie alle sue varianti e ai possibilità di allestimento.

Più semplice è difficile: un modello, due versioni, Evolution e Techno, e diversi accessori per personalizzarla o “arricchirla”. È così che “una” Renault Twingo E-Tech Electric diventa la “propria”. La filiale nazionale del gruppo francese promette “equipaggiamenti particolarmente generosi fin dall’ingresso in gamma”, il cui prezzo parte dal livello promesso ancora un paio di anni fa, sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro, per rendere la mobilità elettrica accessibile ad una platea sempre più vasta di utenti. Incentivi esclusi, la Twingo in declinazione Evolution si può avere da 19.500 euro. Tra le altre cose, la dotazione di serie...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una gamma pratica e versatile, la nuova Renault Twingo E-Tech è pensata per te L’auto che NON ha il cofano! | Nuova Renault Twingo E-Tech Notizie correlate Renault Twingo E-Tech: pregi e difetti della nuova utilitaria francese 100% elettricaDalla sua introduzione nel 1993 ha rappresentato una rivoluzione importante nel segmento delle utilitarie dal punto di vista estetico. Renault Austral E-Tech series, una gamma esclusiva per l’ItaliaROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 Renault ha rinnovato profondamente Austral, modello pilastro del segmento C. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Renault Twingo E-Tech elettrica: dimensioni, autonomia e prezzi; Leapmotor T03 contro Renault Twingo E-Tech: L’A Sfida; Renault Twingo E-Tech Electric: un’icona che si rinnova; Renault Twingo E-Tech, la personalità si esprime anche con gli accessori. La Renault Twingo E-Tech Electric diventa un’opera d’arte grazie a Joshua VidesLa Renault Twingo E-Tech Electric si trasforma in un’opera d’arte grazie all’artista americano Joshua Vides: ecco il progetto esclusivo svelato dalla Casa francese ... virgilio.it Renault 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliereGamma Renault 2026 Italia: Twingo E-Tech da 19.500€, R5, R4, Clio, Captur, Symbioz, Austral, Rafale. Tutti i prezzi, motori Full Hybrid, Eco-G GPL e quale conviene. ilgiornaledigitale.it Renault. . rnlt.milano diventa l'habitat naturale di #Renault #Twingo #ETech #electric alla #mdw2026 con «the frog is back» dell’artista e designer marcantonio. venite a trovarci in corso Garibaldi 73 #theFrogisback - facebook.com facebook Renault affida a Joshua Vides la rivisitazione della Renault Twingo E-Tech Electric. Performance dal vivo a Parigi, l'opera esposta fino al 9 giugno al Défilé Renault #ANSAmotori #ANSA x.com