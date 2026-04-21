Una gamma pratica e versatile la nuova Renault Twingo E-Tech è pensata per te

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Renault Twingo E-Tech si presenta come un’auto pratica e versatile, disponibile in due versioni chiamate Evolution e Techno. Sono presenti anche numerosi accessori che permettono di personalizzarla o aggiungere funzionalità. La vettura è pensata per offrire una soluzione semplice e funzionale, con un modello unico che si adatta a diverse esigenze grazie alle sue varianti e ai possibilità di allestimento.

Più semplice è difficile: un modello, due versioni, Evolution e Techno, e diversi accessori per personalizzarla o “arricchirla”. È così che “una” Renault Twingo E-Tech Electric diventa la “propria”. La filiale nazionale del gruppo francese promette “equipaggiamenti particolarmente generosi fin dall’ingresso in gamma”, il cui prezzo parte dal livello promesso ancora un paio di anni fa, sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro, per rendere la mobilità elettrica accessibile ad una platea sempre più vasta di utenti. Incentivi esclusi, la Twingo in declinazione Evolution si può avere da 19.500 euro. Tra le altre cose, la dotazione di serie...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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L’auto che NON ha il cofano! | Nuova Renault Twingo E-Tech

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