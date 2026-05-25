Renault ha annunciato che le vendite della Twingo hanno superato le aspettative. Il direttore marketing globale ha dichiarato che le icone storiche del marchio sono state considerate un capitolo chiuso, ma ha anticipato una sorpresa a Parigi. Nel frattempo, l’azienda sta affrontando la sfida dell’elettrico e sta integrando l’intelligenza artificiale nel rapporto con i clienti, con particolare attenzione a arte e sport.

Arnaud Belloni, direttore marketing globale di Renault parla del successo delle nuove icone del marchio, della sfida elettrica, del rapporto con arte e sport e del modo in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il dialogo con i clienti. Una conversazione a tutto campo su elettrico, retrofuturismo, arte e intelligenza artificiale in cui emerge che la casa della Losanga vuole restare popolare, ma con ambizioni sempre più ampie. Dopo Renault 5, Renault 4 e Twingo, il capitolo delle reinterpretazioni storiche si chiude qui? “Per quanto riguarda le icone pure, cioè le vere reinterpretazioni dei modelli del passato, in questo momento sì. La chiave del successo è restare fedeli al concetto originale, senza cadere nell’impostura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Renault, Belloni: “Twingo oltre le attese. Le icone? Capitolo chiuso, ma a Parigi ci sarà una sorpresa”

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Renault Twingo NUOVA! | Test e recensione completa

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