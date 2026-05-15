Il tecnico Luciano Foschi ha deciso di non rinnovare il contratto con il Renate, che si trova in una fase di transizione dopo aver concluso la stagione con risultati deludenti nei playoff. La squadra ha ottenuto solo due vittorie su diciannove partite in questa fase della competizione, confermando le difficoltà incontrate durante l’anno. Tra i possibili successori del tecnico toscano ci sarebbe il portiere Turati, che sembra essere in vantaggio per la panchina nerazzurra.

Non è il tris incassato dal Casarano che certifica ancora una volta la scarsa dimestichezza del Renate con i playoff (solo due vittorie su 19 gare giocate) la motivazione che ha indotto Luciano Foschi a salutare la società nerazzurra. Chi non è attento e non legge tutte le parole della seppur breve nota stampa del club brianzolo, potrebbe essere indotto a errore. La verità è che l’addio al termine della stagione 202526 di Foschi era un po’ il segreto di Pulcinella, dopo che la società aveva presentato già un mese fa una proposta di rinnovo al tecnico di Albano Laziale immediatamente respinta al mittente. Una scelta presa "in piena serenità e autonomia" si legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SERIE C. Renate, il capolinea è doppio: Foschi non rinnova. Turati in pole position per la successione

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