Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti ecco cosa ha detto sul suo futuro

Il futuro di Bernardo Silva al Manchester City sembra essere in discussione, ma le dichiarazioni di Pep Guardiola hanno sorpreso molti. Il tecnico ha parlato pubblicamente del possibile addio del trequartista portoghese, facendo un passo indietro rispetto a recenti voci di mercato. Le indiscrezioni circolano da settimane e coinvolgono diverse squadre europee interessate al suo trasferimento. La situazione rimane molto incerta e al momento non ci sono conferme ufficiali.

Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund, è ufficiale: firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagli Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi» Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Conferenza stampa D’Aversa alla vigilia di Torino Verona: «L’obiettivo salvezza non è ancora stato raggiunto ma il Toro deve ambire a crescere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Bernardo Silva alla Juve, Guardiola rompe il silenzio sul portoghese: il tecnico del Manchester City svela il destino del giocatore. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloBernardo Silva alla Juve, Guardiola rompe il silenzio sul portoghese. Bernardo Silva Juventus, Guardiola fa il punto sul futuro del centrocampista portoghese. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Temi più discussi: Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora è caccia al colpo a costo zero; Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve; Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo. Bernardo Silva lascia il Manchester City: addio a fine stagione, l’omaggio dello staff di GuardiolaBernardo Silva lascia il Manchester City: addio a fine stagione, l’omaggio dello staff di Guardiola Si chiude un ciclo importante al Manchester City. A fine ... tuttojuve.com Bernardo Silva, futuro da scrivereBernardo Silva lascia il Manchester City: addio a una leggenda della Premier League Bernardo Silva è pronto a chiudere il suo ciclo con il Manchester City al termine della stagione in ... tuttojuve.com SVOLTA JUVE! Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: la lista mercato di Spalletti - facebook.com facebook La nuova #Juve di #Spalletti con #Lewandowski e #BernardoSilva, ecco un'idea di formazione x.com