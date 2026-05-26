Regolarizzati gli operai cinesi in sciopero la soddisfazione dei Sudd Cobas VIDEO

Gli operai cinesi in sciopero sono stati regolarizzati, con un accordo che prevede il pagamento di stipendi e un risarcimento economico. La soluzione arriva dopo due anni di condizioni di lavoro dure, paghe a cottimo e mancanza di diritti fondamentali. I rappresentanti sindacali esprimono soddisfazione per la conclusione della vertenza, che ha portato a un miglioramento delle condizioni contrattuali degli operai coinvolti.

“You e Ma avranno i loro stipendi e un risarcimento economico per lo sfruttamento. È il loro riscatto dopo due anni passati tra turni di lavoro disumani, paghe a cottimo e negazione dei diritti fondamentali”. Lo hanno fatto sapere i sindacalisti Sudd Cobas Prato Firenze, comunicando di aver. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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