Protesta Sudd Cobas a Firenze a favore degli operai in Turchia

Il sindacato Sudd Cobas ha organizzato una protesta a Firenze davanti a un negozio di abbigliamento, chiedendo attenzione sulla vertenza in corso in Turchia. La manifestazione si è svolta il 7 aprile 2026, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori presso la fabbrica Sik Makas, situata nel distretto di Aytosan. La protesta ha coinvolto alcuni manifestanti che si sono riuniti nel centro della città.

Firenze, 7 aprile 2026 – Protesta del sindacato Sudd Cobas davanti alle vetrine di Zara di Firenze, in centro, per chiedere di intervenire rispetto a una vertenza sindacale in Turchia, in corso alla fabbrica di abbigliamento Sik Makas, nel distretto di Aytosan. Sudd Cobas chiede di intervenire sia a tutela dei lavoratori sia per l'immediato rilascio di Mehmet Türkmen, che è il leader del sindacato turco indipendente BÕrtek-Sen, arrestato a marzo con l'accusa di istigazione a delinquere. "Ogni anno in quella fabbrica della filiera Zara - spiegano i Sudd Cobas - 20 milioni di jeans vi venivano prodotti per essere esportati sui mercati occidentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protesta Sudd Cobas a Firenze a favore degli operai in Turchia Firenze: protesta Sudd Cobas davanti alle vetrine in centro per sostenere la lotta degli operai in Turchia“Ogni anno in quella fabbrica della filiera Zara – spiegano i Sudd Cobas – 20 milioni di jeans vi venivano prodotti per essere esportati sui mercati... “Lavoratori licenziati dopo esser stati sfruttati”: nuova protesta dei Sudd CobasRiprende vigore la “stagione” delle proteste sindacali, a Iolo: sindacalisti Sudd Cobas ed operai licenziati stanno protestando per chiedere il... Temi più discussi: Protesta di Sudd Cobas per i precari storici degli Uffizi; Firenze: protesta Sudd Cobas davanti alle vetrine in centro per sostenere la lotta degli operai in Turchia; Musei statali, la protesta dei precari storici degli Uffizi arriva nella sede della Regione Toscana – ASCOLTA; Prato, protestano i lavoratori dei negozi di Euroingro: Ci controllano con le telecamere. Firenze: protesta Sudd Cobas davanti alle vetrine in centro per sostenere la lotta degli operai in TurchiaManifestazione di protesta, oggi 6 aprile 2026, lunedì di Pasquetta, organizzata dal sindacato Sudd Cobas davanti alle vetrine di Zara di Firenze, per chiedere di intervenire rispetto a una vertenza s ... firenzepost.it Protesta a Firenze per stabilizzare i precari storici degli UffiziMobilitazione permanente lungo tutta la settimana di Pasqua per Usb e Sudd Cobas a Firenze, che hanno iniziato oggi con un presidio di protesta davanti agli Uffizi per chiedere la stabilizzazione dei ... controradio.it Musei statali, la protesta dei precari storici degli Uffizi arriva nella sede della Regione Toscana ed ottiene un primo tavolo per il 9 aprile. Leggi l'articolo e ascolta l'intervista a Sarah Caudiero di Sudd cobas Prato Firenze https://w - facebook.com facebook