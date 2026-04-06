Firenze | protesta Sudd Cobas davanti alle vetrine in centro per sostenere la lotta degli operai in Turchia

Oggi, 6 aprile 2026, lunedì di Pasquetta, un gruppo di manifestanti si è radunato davanti alle vetrine del centro storico di Firenze. L’evento è stato promosso dal sindacato Sudd Cobas e ha coinvolto alcune decine di persone che hanno espresso il loro supporto alla lotta degli operai in Turchia. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di passanti e commercianti della zona.

“Ogni anno in quella fabbrica della filiera Zara – spiegano i Sudd Cobas – 20 milioni di jeans vi venivano prodotti per essere esportati sui mercati occidentali. Gli operai lavoravano su turni massacranti, fino a 18 ore al giorno, senza diritto alla malattia, subendo mobbing e molestie di ogni genere. Improvvisamente 1.000 di loro sono stati licenziati perché avevano deciso di organizzarsi e iscriversi al sindacato indipendente BÕrtek-Sen”. Per questo, ricorda Sudd Cobas, “da ottobre 2025 sono in sciopero e in presidio permanente davanti ai cancelli, affrontando neve, pioggia, polizia. La delegata sindacale è stata arrestata per 15 giorni per aver criticato il presidente Erdogan. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: protesta Sudd Cobas davanti alle vetrine in centro per sostenere la lotta degli operai in Turchia “Lavoratori licenziati dopo esser stati sfruttati”: nuova protesta dei Sudd CobasRiprende vigore la “stagione” delle proteste sindacali, a Iolo: sindacalisti Sudd Cobas ed operai licenziati stanno protestando per chiedere il... Temi più discussi: Protesta di Sudd Cobas per i precari storici degli Uffizi; Firenze, la protesta dei lavoratori precari dei musei davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi; Uffizi, protesta per stabilizzare i precari storici degli Uffizi. Mobilitazione anche per Pasqua; Blitz dei precari agli Uffizi nel giorno di Pasqua, la protesta davanti alla Venere di Botticelli: Non c’è cultura senza diritti – Video. Firenze, la protesta dei lavoratori precari dei musei davanti alla Venere di Botticelli agli UffiziI manifestanti: «Non è possibile che i musei famosi in tutto il mondo, fra tutte le Gallerie degli Uffizi, si fondino totalmente sul lavoro precario» ... corrierefiorentino.corriere.it Firenze, blitz di Pasqua dei precari dei musei agli Uffizi: la mobilitazione davanti alla VenereLa mobilitazione dei precari dei musei arriva dentro gli Uffizi con un 'blitz' di Pasqua nelle gallerie. 055firenze.it Musei statali, la protesta dei precari storici degli Uffizi arriva nella sede della Regione Toscana ed ottiene un primo tavolo per il 9 aprile. Leggi l'articolo e ascolta l'intervista a Sarah Caudiero di Sudd cobas Prato Firenze https://w facebook