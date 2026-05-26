Registro elettronico vietato inserire orari e turni dei docenti visibili a tutti Multa di 2mila euro ad una scuola

Una scuola ha ricevuto una multa di 2.000 euro per aver pubblicato sulla homepage del sito i nomi, i cognomi e gli orari dei docenti. La normativa vieta di rendere visibili a tutti gli utenti i dettagli degli orari e dei turni del personale scolastico attraverso il registro elettronico. La decisione è stata presa per tutelare la privacy dei docenti e garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Pubblicare l’orario dei docenti con nome e cognome direttamente sulla home page del sito scolastico? Sbagliato. Usare la bacheca del registro elettronico per comunicare le assenze e le supplenze, finendo per mostrarle anche a studenti e genitori? Ancora più sbagliato. Lo ha stabilito il Garante per la privacy, con il provvedimento n.112 del 26 febbraio scorso, che ha appena multato un istituto scolastico superiore per 2.000 euro. Ma andiamo per ordine: cosa è successo davvero? Qualche mese fa, un ex insegnante della scuola ha presentato un reclamo all’Autorità. Motivo? Sul sito dell’istituto erano comparsi sia gli orari di servizio di tutti i prof (con tanto di materia insegnata e nominativo) sia i turni di sorveglianza durante la ricreazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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