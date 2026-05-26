Regione nuovo regolamento per l' imprese funebri Acciarini contro le polemiche | Nessuna azienda a rischio
Il presidente dell’associazione Feder Co.F.It dell’Umbria ha dichiarato che nessuna impresa funebre è a rischio a seguito del nuovo regolamento approvato dalla regione. La normativa ha suscitato polemiche, con l’associazione Anifa che si è detta fortemente contraria. La replica si è concentrata sulla sicurezza delle imprese, smentendo eventuali conseguenze negative per le aziende del settore.
Il presidente dell'associazione Feder Co.F.It dell'Umbria ha risposto al presidente dell'associazione Anifa fortemente contrario alla nuova normativa e nuovo regolamento. La replica. Regolamento regionale per le imprese funebri, l'appello di Anifa: "A rischio le realtà umbre" ****************di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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