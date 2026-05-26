Regione nuovo regolamento per l' imprese funebri Acciarini contro le polemiche | Nessuna azienda a rischio

Notizia in breve

Il presidente dell’associazione Feder Co.F.It dell’Umbria ha dichiarato che nessuna impresa funebre è a rischio a seguito del nuovo regolamento approvato dalla regione. La normativa ha suscitato polemiche, con l’associazione Anifa che si è detta fortemente contraria. La replica si è concentrata sulla sicurezza delle imprese, smentendo eventuali conseguenze negative per le aziende del settore.