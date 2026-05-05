Regolamento regionale per le imprese funebri l' appello di Anifa | A rischio le realtà umbre

Un nuovo regolamento regionale riguarda le imprese funebri e mira a regolamentare gli aspetti igienico-sanitari del settore. Tuttavia, l'associazione di categoria ha lanciato un appello, affermando che l'impostazione del testo potrebbe mettere a rischio le aziende umbre operanti nel settore. La normativa, ancora in fase di discussione, ha generato preoccupazioni tra i rappresentanti delle imprese locali.

Un regolamento regionale che dovrebbe disciplinare gli aspetti igienico-sanitari del settore delle onoranze funebri ma che, per come è impostato, rischia di stravolgere l’intero comparto umbro.É quanto denunciato da Anifa, l’associazione nazionale imprese funebri artigiane che rappresenta le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Digitale & innovazione. Le imprese umbre sotto la media nazionaleRiflettori sull’imprese che innovano nel digitale: nel 2025 l’Umbria recupera terreno dopo la frenata del 2024, ma resta sotto la media italiana. Morti sospette in ambulanza, al vaglio i rapporti con le imprese funebriAGI - Proseguono a Forlì gli accertamenti sull'inchiesta relativa alle morti sospette durante trasporti in ambulanza che vede in carcere Luca Spada,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Protezione Civile, nel Lazio dopo 12 anni parte un nuovo modello di formazione; Assegnazione e gestione degli alloggi Erp, modificato il Regolamento; Parco della Caffarella off limits per le bici elettriche: si pensa a una modifica dei regolamenti; Commercio: Bini, avanti con attuazione Codice regionale. Regolamento regionale per le imprese funebri, l'appello di Anifa: A rischio le realtà umbreL'associazione contesta alcuni punti inseriti nel provvedimento che è attualmente in discussione. Atto politico mascherato da norma sanitaria che rischia di stravolgere il settore ... perugiatoday.it Regolamento sugli allevamenti di fauna selvatica, in arrivo il testo che chiarisce le regoleIl Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero esprime il suo apprezzamento per la risposta ricevuta in merito all’attuazione dell'art. 5 della legge regionale 5/2018 e al Regolamento ... targatocn.it VIESTE/ RICHIESTA DISPONIBILITA’ DI COMUNITA’ EDUCATIVE PER MINORI DI SESSO MASCHILE Ex art. 48 del regolamento regionale della puglia n. 4/2007. Il Servizio Sociale del Comune di Vieste (FG), stante l’impellente necessità di collocare minori - facebook.com facebook