Un 22enne sospettato di terrorismo è stato fermato a Reggio Emilia. Era già in Germania prima di spostarsi in Italia. Non sono stati forniti dettagli su come abbia effettuato il trasferimento. Il giovane avrebbe inviato un messaggio alla madre prima di essere arrestato, ma il contenuto non è stato divulgato. La polizia ha confermato l’arresto e l’identificazione del sospettato.

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a spostarsi dalla Germania a Reggio?. Cosa ha rivelato il messaggio inviato alla madre al ventiduenne?. Perché le autorità tedesche lo avevano già espulso dal loro territorio?. Quali dettagli inquietanti sono emersi dalle relazioni psichiatriche in carcere?.? In Breve Passato criminale in Germania con condanna a 20 mesi nel tribunale di Villingen-Schwenningen.. Nel 2022 simulò attentati dinamitari alle stazioni ferroviarie di Offenburg e Lahr.. Radicalizzazione avvenuta nel carcere di Adelsheim con intenti legati a Abu Talha Al-Almani.. Minacce di attacchi contro la stazione di Lipsia e presunti legami con Hamas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, fermato il 22enne sospettato di terrorismo: già in Germania

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