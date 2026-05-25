Reggio Emilia preparava attentato islamista | fermato 22enne

Un ragazzo di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver pianificato un attentato di natura islamista. L’indagine ha rilevato che il giovane avrebbe cercato di arruolare altre persone con finalità terroristiche, anche a livello internazionale. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine sulla base di elementi raccolti durante le indagini. La situazione è ora sotto controllo e si prosegue con le verifiche investigative.

La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano, di origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. Accompagnato in questura, è emerso che il 22enne che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato, in Italia o all’estero. Lui avrebbe acconsentito, dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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