Regata di Sant' Erasmo | pupparini e mascarete in gara

Domenica 31 maggio si svolge la Regata di Sant'Erasmo, con i tradizionali pupparini e mascarete che si sfidano nelle acque attorno all’isola. La competizione rientra nella programmazione della Stagione Remiera 2026 e coinvolge equipaggi che remano con imbarcazioni tipiche, in un percorso che attraversa il canale principale. La gara si svolge tutto il giorno, con partenza e arrivo previsti in punti specifici lungo la costa.

La Regata di Sant'Erasmo si disputa domenica 31 maggio nelle acque che circondano l'isola, nell'ambito della Stagione Remiera 2026. In gara le categorie Giovanissime, Giovanissimi, Donne e Uomini.Le regate partono dal canale all'altezza della Torre Massimiliana e arrivano davanti a Piazza di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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