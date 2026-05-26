Nek in concerto per la Festa di Sant’Erasmo a Formia

Un cantante si esibirà in concerto a Formia durante la Festa di Sant’Erasmo, il patrono dei naviganti. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà la comunità locale, che si prepara a partecipare alle celebrazioni religiose e alle iniziative pubbliche. La festa, molto attesa, comprende anche eventi laici e momenti di aggregazione per i cittadini.

Formia si appresta a festeggiare il patrono: Sant’Erasmo protettore dei naviganti, una celebrazione molto sentita dai cittadini che si apprestano a vivere giorni ricchi di eventi laici e religiosi.Le celebrazioni religiose, iniziate già da qualche giorno, vedranno il loro culmine martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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