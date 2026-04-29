Inizia la stagione del carciofo violetto di Sant' Erasmo | I consumatori scelgano bene

È iniziata la stagione del carciofo violetto di Sant’Erasmo, con le prime raccolte effettuate nei primi giorni di aprile. Coldiretti Venezia ha annunciato che la produzione procede senza intoppi e che i coltivatori stanno portando avanti le operazioni di raccolta come previsto. La commercializzazione di questa varietà, nota per il suo colore e qualità, è già in corso sui mercati locali. I consumatori sono invitati a scegliere prodotti freschi e di provenienza garantita.

La stagione della raccolta del carciofo violetto di Sant’Erasmo, avviata nei primi giorni di aprile, sta procedendo a gonfie vele, comunica Coldiretti Venezia. Le piogge abbondanti dell’inverno hanno favorito la crescita delle piante andando a reidratarle dopo gli ultimi anni difficili a causa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo: la sagra nel cuore della lagunaDomenica 10 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo, appuntamento dedicato a una delle eccellenze più rappresentative della... Sant'Erasmo, la Torre Massimiliana ospiterà attività culturali legate al carciofo violettoLa struttura è demaniale, di proprietà dello Stato, e concessa in uso al Comune di Venezia fino al 2031. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Stagione balneare al via il primo maggio, ma solo sulla carta: i tratti di costa vietati e il nodo Mondello; Alunni delle Pascoli in visita al maniero della Contrada Sant’Erasmo; Il Paradiso delle Signore, gli ascolti volano e Adelaide trema: così la Contessa riaccende la soap; Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo 2026: tradizione e sapori della laguna. NICOLAS POUSSIN (Les Andelys - Normandia 1594 - Roma 1665) "MARTIRIO DI SANT'ERASMO" - 1628/1629 Olio su tela cm. 320x186 Pinacoteca Vaticana - facebook.com facebook