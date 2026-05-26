Colpisce il 15-20% degli adulti e può portare alla chirurgia. In questi casi Gruppo San Donato offre tecniche d’avanguardia con risoluzione nel 95-97% dei casi. Ne parliamo con il prof. Davide Bona di Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è una delle condizioni cliniche a più alta incidenza nella popolazione adulta e una delle principali cause di accesso alle cure gastroenterologiche, ma è spesso sottovalutata. Ne parliamo con il prof. Davide Bona, responsabile della Chirurgia generale dell’ IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, che opera come centro di II° livello e polo multidisciplinare di riferimento nazionale per la diagnosi e il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo, integrando le competenze di chirurghi e gastroenterologi per la gestione avanzata della malattia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Operazione per la Pubalgia: Quando Serve Davvero e Quando Stai per Fare un Errore

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