Reflusso gastroesofageo una malattia sempre più diffusa con il rischio di tumore

Il reflusso gastroesofageo è una malattia cronica che colpisce molte persone e si manifesta con sintomi come bruciore retrosternale, rigurgito acido e problemi digestivi. Questa condizione, diffusa in modo crescente, può nel tempo portare a complicazioni più serie, inclusa la possibilità di sviluppare tumori all’esofago. La malattia interessa un’ampia fascia di popolazione, senza distinzioni di età o stile di vita.

La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è una patologia cronica molto diffusa che provoca sintomi spesso fastidiosi – come bruciore retrosternale, rigurgito acido e difficoltà digestive – e che, nel lungo periodo, può aumentare il rischio di adenocarcinoma dell'esofago. Oltre all'impatto sulla qualità della vita, questa condizione rappresenta anche una delle principali ragioni per cui vengono prescritti gli inibitori di pompa protonica (IPP), farmaci utilizzati per ridurre la produzione di acido gastrico. Rportiamo il report Snamid curato dal Dott. Marco Cambielli, Gastroenterologo e Internista Nonostante la diffusione della malattia, in Italia non sono disponibili dati ufficiali dell'ISTAT su incidenza e prevalenza.

Reflusso gastroesofageo: cos’è, come funziona e perché viene

SALUTE OGGI: REFLUSSO GASTROESOFAGEO Ospite della puntata il professore Giovanni Sarnelli, ordinario di Gastroenterologia presso l'Università "Federico II" di Napoli, direttore dell'Unità operativa complessa di Gastroenterologia dell'Azienda osped