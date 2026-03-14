Reflusso gastroesofageo | come e quanto bere senza stare male e il tipo di acqua più adatto

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo che può causare fastidi significativi, soprattutto nelle fasi acute. Un medico specializzato ha fornito indicazioni su come gestire l’assunzione di liquidi per ridurre i sintomi, specificando anche quale tipo di acqua sia più indicata. Le raccomandazioni si concentrano su quantità e modalità di bere per evitare peggioramenti.

Quando il reflusso gastroesofageo è nella fase più acuta, anche bere della semplice acqua può risultare problematico a causa di quella fastidiosissima sensazione di “risalita” che caratterizza questo disturbo. Tutto ciò porta a bere di meno, creando un ulteriore problema di disidratazione, perché comunque i classici due litri d’acqua al giorno vanno sempre assunti: “Quando ci sono problemi digestivi si fa fatica anche ad assumere acqua, anche se in realtà può aiutare a dare un po’ di sollievo. Purtroppo nelle fasi acute della gastrite si prova fastidio nell’assumere qualsiasi cosa, ma è importante riuscire a bere – anche a piccoli sorsi e a dosi scaglionate lungo la giornata – per raggiungere i nostri due litri o almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno” spiega il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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