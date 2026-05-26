Redazione affacciata su strada Museo iniziative e creazioni d’arte | Vi racconto la vita da cronista

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un edificio con un’insegna che riporta la parola “Redazione” si trova lungo una strada, con una vetrina che mostra opere e iniziative artistiche. L’ingresso conduce a uno spazio creato da Nino Materi, ex cronista di Milano per 35 anni, assunto da Indro Montanelli negli anni ’90. La struttura ospita esposizioni e progetti legati all’arte e alla cultura, con particolare attenzione alla vita di cronista di Materi.

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di Marianna Vazzana La vetrina affacciata sulla strada. La scritta “Redazione“ sull’insegna. È l’ingresso del piccolo mondo creato da Nino Materi, che è stato cronista a Milano per 35 anni, assunto da Indro Montanelli in persona negli anni ’90. In questo luogo di via Scutari 5, traversa di via Padova, tutto parla di giornalismo: libri, macchine da scrivere, oggetti-icone come la honor box, una grande scatola metallica che negli anni ’50 era come un’edicola sui marciapiedi americani e si basava sull’onestà: il lettore apriva, prendeva il quotidiano e pagava. Sugli scaffali tantissimi cimeli raccolti in decenni, dalle lettere di metallo che facevano nascere le pagine dei quotidiani prima di internet ai gadget delle testate raccolti negli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - “Redazione“ affacciata su strada. Museo, iniziative e creazioni d’arte: "Vi racconto la vita da cronista"
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