Acrobati del cambiamento Una vita da cronista | appuntamento con il giornalista Massimo Barbano

BRINDISI - “L’algoritmo non conosce il dubbio, non sente l’urgenza della domanda di verità, non rischia in prima persona, non si pone il problema dell’etica”. Martedì 14 aprile 2026 alle ore 17.30, presso il MediaPorto di Brindisi (viale Commenda 1) si svolgerà la presentazione del saggio del.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Acrobati del cambiamento. Com’è cambiata l’informazione: un libro del giornalista Massimo BarbanoCome sono cambiati il mondo dell’informazione, il mestiere del giornalista, il rapporto fra giornalismo e potere politico e finanziario? A...

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